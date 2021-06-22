2021 YKS TYT saat kaçta başlayacak? TYT saat kaçta bitiyor?

Milyonlarca öğrencinin gireceği 2021 YKS sınav tarihi geldi çattı. ÖSYM YKS TYT AYT sınavına hazırlanan adaylar TYT ve AYT sınavın başlama ve bitiş saatlerini sorgulamaya başladı.

TYT sınavı saat kaçta başlayacak?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

TYT’de hangi testler var?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır.

AYT sınav saati kaç?

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

2021 TYT baraj puanı kaç?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur. TYT baraj puanı 180’dir. (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021- TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS sınavına saat kaçtan sonra alınmayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.”