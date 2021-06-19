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Eğitim 2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?
Eğitim

2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?

YKS sınavı hakkında öğrenciler birçok konu hakkında araştırma yapmakta. Bu konulardan biri, YKS sınavına girecek adayların sınava girerken HES kodunun bulunmasının zorunlu olup olmadığı. Peki, 2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 18:10:00 -
2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?

YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. YKS sınavı bilindiği gibi 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT sınavlarıdır. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. YKS sınavına girecek adaylar, HES kodunun zorun olup olmadığını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?

2021-YKS için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir. Adaylar HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir. Detaylı bilgi için Hayat Eve Sığar web adresini (https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html) ziyaret ediniz.

 

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