2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS’de hangi testlerden soru sorulacak? YKS testlerin süresi kaç dakika?

2021 ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. Başvurular 2 Mart'ta sona erdi. 2021 YKS geç başvuru günü ÖSYM tarafından 17-18 Mart 2021 olarak açıklandı.

YKS’de hangi testlerden soru sorulacak?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT testleri neler? Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

2021 YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?

TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 27 Haziran 2021 Pazar, 180 dakika

YDT: 27 Haziran 2021 Pazar, 120 dakika

Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS sınava saat getirebilir miyim?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.