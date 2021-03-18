  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS’de hangi testlerden soru sorulacak? YKS testlerin süresi kaç dakika?
Eğitim

2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS’de hangi testlerden soru sorulacak? YKS testlerin süresi kaç dakika?

2021 YKS sınavı için başvurular 4 Şubat- 2 Mart arasında yapıldı. Bu tarihler arasında YKS 2021 başvurusunu yapamayan adaylar. 17-18 Mart tarihleri arasında da YKS geç başvurusunu tamamlayacak. Üniversite hayali kuran adaylar YKS sınavına üç oturumda katılabilecek. YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran'da yapılacak. Peki 2021 YKS ne zaman yapılacak, YKS testlerin süresi ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:36:00 - 2021-03-18 16:39:05
2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS’de hangi testlerden soru sorulacak? YKS testlerin süresi kaç dakika?

2021 ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. Başvurular 2 Mart'ta sona erdi. 2021 YKS geç başvuru günü ÖSYM tarafından 17-18 Mart 2021 olarak açıklandı.

YKS’de hangi testlerden soru sorulacak?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT testleri neler? Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

2021 YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?

TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 27 Haziran 2021 Pazar, 180 dakika

YDT: 27 Haziran 2021 Pazar, 120 dakika 

Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS sınava saat getirebilir miyim?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı
Gündem

Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı

Türkücü Nihat Doğan'ın HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medyad..
ABD'li yarbaydan skandal Türkiye sözleri
Dünya

ABD'li yarbaydan skandal Türkiye sözleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli Yarbay Ralp Peters, katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PYD'ye destek verdiklerini itiraf etti. ..
Gazi yakınından İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil
Gündem

Gazi yakınından İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay