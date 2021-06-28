Geçen sene olduğu gibi bu yıl da YKS, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Adaylar 26 ve 27 Haziran’da üç oturumda ter döktü. 2 yıllık bölüm okumak isteyenler TYT ve 4 yıllık bölüme yerleşmek isteyenler AYT taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS kontenjanları tercih ve yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Üniversite sınavı sonuçları 4 Ağustos 2021’de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak. Adaylar sınav soru ve cevapları doğrultusunda alacakları puanı hesaplamaya başladı. YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak. Adaylar 2020 önlisans ve lisans kılavuzlarıyla hesaplama işlemini yapabilir ya da YÖK Atlas web sitesinden kontenjan, başarı sıralaması ve puanlara göz atabilir.

2020 ÖNLİSANS KILAVUZU

2020 LİSANS KILAVUZU

YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

YKS barajı kaç 2021?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.