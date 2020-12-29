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Ekonomi 2021 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?
Ekonomi

2021 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar olacak sorusu merak kazandı. İşsizlik maaşı 2021 yılında asgari ücrette yapılan artış baz alınarak yeniden hesaplanacak. Her yıl asgari ücrete bağlı olarak değişkenlik gösteren işsizlik maaşı tutarı, 2021 yılında da netlik kazandı. Peki, 2021 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:56:00 -
2021 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

2021 yılına sayılı günler kala işsizlik maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor.

2021 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı, 2021 yılında artış gösterdi. Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücret açıklaması ardından işsizlik maaşı ücreti de belirlendi.

İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i olabiliyor.

Buna göre 2021 yılında işsizlik sigortasından en yüksek 2 bin 840 TL işsizlik parası ödenecek.

Mayıs ayından itibaren en düşük işsizlik ödeneği ise 2021 yılı Ocak - nisan dönemi üzerinden hesaplanacağı için bin 420 TL olacak.

 

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