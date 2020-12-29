2021 yılına sayılı günler kala işsizlik maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor.

2021 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı, 2021 yılında artış gösterdi. Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücret açıklaması ardından işsizlik maaşı ücreti de belirlendi.

İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i olabiliyor.

Buna göre 2021 yılında işsizlik sigortasından en yüksek 2 bin 840 TL işsizlik parası ödenecek.

Mayıs ayından itibaren en düşük işsizlik ödeneği ise 2021 yılı Ocak - nisan dönemi üzerinden hesaplanacağı için bin 420 TL olacak.