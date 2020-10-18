2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Önerisi TBMM Başkanlığına sunuldu.

2021 bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki tahsisatlar 68 programa dağıtıldı.

2021 bütçesi AK Parti iktidarlarının 19'unu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından hazırlanan üçüncü bütçe oldu.

2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz dışı giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira ve bütçe açığı 245 milyar lira olarak tahmin edilmektedir.

2021 yılında bütçeden en büyük pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri sağlayan kurumlara ayrıldı.

2021 bütçe teklifinde 2020 yılına göre en yüksek tahsis artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu kapsamda 2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye harcama ödenekleri yüzde 83 (47,1 milyar lira) artarak 103,7 milyar liraya ulaştı.