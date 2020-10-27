'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

"2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bir programda hazırlanan Strateji ve Bütçe, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerle birlikte temel göstergelere yer verildi.

Programda Türkiye ekonomisinin büyüme, istihdam, yatırım, finansal piyasalar, enflasyon, para politikası ve döviz ödemeleri denge alanlarında 2021 hedefleri sıralandı.

Yıllık Programda ekonomi, sosyal güvenlik sistemi, sanayi politikaları, lojistik, Ar-Ge, tarım, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, aile güçlendirme, kültür ve sanat, spor, hukukun üstünlüğü ile ilgili temel finansal göstergelerin yanı sıra ve yerel Yönetim gibi konularda amaç ve hedefler vardı.