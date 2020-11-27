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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:29:18 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.

Komisyonda ayrıca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.





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