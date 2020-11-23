2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemiyle küresel tedarik ve değer zincirlerinde belli değişim ve dönüşümler olabileceğini belirterek, "Türkiye, bu değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme, küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahip." dedi.

Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sunumunda, Kovid-19 pandemisi neticesinde, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralmayla karşı karşıya bulunulduğunu söyledi.

Bu durumun küresel ticaretin de tarihi düzeyde gerilemesine sebep olduğuna dikkati çeken Pekcan, Dünya Ticaret Örgütünün küresel ticaretteki küçülme beklentisini yüzde 9,2 olarak açıkladığını anımsattı.

Küresel emtia fiyatları endeksinde 2020 Ocak-Ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 12,4 azalışın söz konusu olduğunu dile getiren Pekcan, altın hariç bakıldığında bu gerilemenin yüzde 16,5 olduğunu bildirdi.

Türkiye olarak küresel ekonomi ve ticaretteki daralmaya karşı direnç gösterildiğini anlatan Pekcan, "Türkiye, krizi en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanmayı yaşayabilecek ülkeler arasındadır." diye konuştu.

İhracatta mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan ani ve derin gerilemeden sonra haziran ayından itibaren toparlanma yaşandığını vurgulayan Pekcan, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,9 ihracat artışı gerçekleştiğini söyledi.

Pekcan, ekimde 17,3 milyar dolarlık ihracatla sadece 2020'nin değil, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarını yakaladıklarına dikkati çekerek, ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87,9 olduğunu, dış ticarette altın ayrıştırıldığında bu oranın yüzde 95,3 olduğunu belirtti.

İthalatın 2020'de yüzde 5,1 düştüğünü, 10 aylık ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğinin görüldüğünü anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Önemli öncü göstergelerden olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Yeni İhracat Siparişleri Endeksi'nde, ekim ayı itibarıyla 50 eşik değerin üzerindeki ülkeler arasında bulunarak sırasıyla 53,9 ve 51,7 değerlerine sahip olmamız oldukça olumludur. İhracattaki ana sektörlerin üretim düzeyleri bakımından önemli bir gösterge olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak, üst üste altıncı ayda da artış sergilemiş ve yüzde 74,9 seviyesine ulaşmıştır"

- "Üretim altyapısı ve ihracat kabiliyetine güveniyoruz"

Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticaret performansı bakımından pandemi şartlarında önemli direnç sergilediğini ifade ederek üretim ve ihracat mücadelesini başarıyla sürdüren tüm çalışanlara, üretici ve ihracatçılara teşekkür etti.

Üretim altyapısına ve ihracat kabiliyetlerine güvendiklerinin altını çizen Pekcan, bunları daha da geliştirmek için çalıştıklarını ve gelecekten oldukça umutlu olduklarını vurguladı.

Geçen yıl toplam küresel ihracattan alınan yüzde 0,96'lık payın, bugüne kadar Türkiye'nin küresel ihracat pazarından aldığı en yüksek pay iken 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, verisi açıklanan ülkelerin toplam ihracatı içindeki payın yüzde 1 düzeyine geldiğinin altını çizen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Teknoloji sınıflandırması bakımından ihracattaki en yüksek payı yüzde 34,9 ile orta-yüksek teknoloji ürünler almaktadır. Yüksek teknoloji ürünlerle değerlendirildiğinde bu oran yüzde 38,9'a çıkmaktadır. Pandemi ile birlikte küresel tedarik ve değer zincirlerinde belli değişim ve dönüşümler olabilecek. Türkiye, bu değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme, küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir. Biz de çalışmalarımızı bu vizyonla sürdürmekteyiz."

- "Temassız ticaret uygulamasını hızla hayata geçirdik"

Pandeminin görüldüğü mart ayıyla uluslararası mal sevkiyatlarında sürekliliği temin edebilmenin önemli bir öncelik haline geldiğini belirten Pekcan, oldukça proaktif davranarak Habur, Kapıkule ve Kapıköy gümrük kapılarında ve Ro-Ro limanlarında temassız ticaret uygulamasını hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

Ticari araçların giriş-çıkış işlemlerini, tampon bölgede ve Ro-Ro limanlarında konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla yaptıklarını dile getiren Pekcan, bu sayede, Habur ve Kapıkule'de pandemi öncesi dönemlere yakın sevkiyat akışı sağlandığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, İran'a kara yolu geçişlerinde tampon bölge olmamasından dolayı temassız ticaretin Kapıköy demiryolu gümrüğünde uygulandığını vurguladı.

E-ticaretin, dijital ekonomiye adaptasyon için stratejik önem arz ettiğini belirten Pekcan, pandemi koşullarında e-ticaretin kritik rolünün daha da belirgin hale geldiğine işaret etti.

Mayıs ve haziran aylarında Türkiye'deki e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla düzenledikleri "E-ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasından yaklaşık 135 bin KOBİ'nin yararlandığını, 3 bin 761 KOBİ'nin e-ticaretle tanıştığını, KOBİ'lere vadesinden önce 1,2 milyar lira aktarıldığını anlatan Pekcan, "Bu yıl ilk kez ülkemizde e-ticaret sektörüne ilişkin verileri açıkladık. 2019 itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira, 2020 yılının ilk altı itibarıyla ise 91,7 milyar lira olarak gerçekleşti." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi, dış pazarda tutunma ve markalaşma gibi süreçlerin tamamına yönelik cazip destek mekanizmalarıyla ihracatçıya mali destekleri sürdürdüklerini kaydederek "Bu yıl içerisinde ihracatçımıza 1,9 milyar lira, hizmetler sektöründen firmalarımıza da 588,3 milyon lira tutarında, toplamda 2,48 milyar lirası destek ödemesi gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)











