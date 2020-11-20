2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "TOKİ, sadece zengin kesimlere hitap ediyormuş gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. TOKİ, 975 bin konuttan 438 binini dar ve orta gelirliler, 153 binini alt yoksul grubu için yapmış." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, TOKİ'nin en faydalı ve en verimli hizmet sunan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

TOKİ'nin sadece zengin kesimlere hitap ediyormuş gibi bir algı oluşturulmak istendiğini ifade eden Güneş, "TOKİ, bu zamana kadar 975 bin konut yapmış. Daha önceki dönemlerde TOKİ'nin vatandaşlarımıza ev yapıp da vermişliği çok azdır. TOKİ, 975 bin konuttan 438 binini dar ve orta gelirliler, 153 binini alt yoksul grubu için yapmış." diye konuştu.

Güneş, TOKİ'nin, sosyal projeler yanında kendine finansman sağlamak için projeler yaptığını, bu kapsamdaki konut sayısının ise 21 bin civarında olduğunu kaydetti.

Çevreye büyük önem verdiklerini vurgulayan Güneş, bu doğrultuda yakın zamanda yasalaştırılan düzenlemeyle poşetlerin ücretli hale getirildiğini, bunun takdire şayan bir adım olduğunu dile getirdi.

Güneş, "Çevremizin korunması için bize görev düşüyor. Ayrıca su kullanımıyla ilgili tasarruf yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yer altı sularımız azalıyor." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının itiraz etmediğini söyledi. Bu teklif karşısında Bakanlığın ayağa kalkması gerektiğini belirten Çepni, "Peki böyle bir şey mümkün mü? Yok. Teklifte diyor ki 'Şirketler, yetki alanları dışında tesis kurabilirler.' Bu, ne demek? Bu, bir katliam demek. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buna nasıl olur da itiraz etmez?" ifadelerini kullandı.

HES'lerin Karadeniz'i çölleştirdiğini savunan Çepni, Karadeniz'de inşaattan başka politikanın bulunmadığını öne sürdü.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Kuzey Anadolu fay kuşağındaki 18 il, 82 ilçe ve 500 köyün doğrudan 5 ve üzeri deprem üretecek fay üzerinde yer aldığına işaret ederek, bu fay hatları üzerinde bilimsel çalışmalarla bir zon oluşturularak alandaki yapıların derhal boşaltılması ve kentsel dönüşüme tabi tutulması gerektiğini söyledi. Şevkin, bu konuya ilişkin bir fay yasasının Meclis'e getirilmesini istedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son bir yıla bin 100 yeni maden için izin verildiğini ifade etti. Maden aramalarındaki siyanür kullanımını eleştiren Öztunç, "Çevre ve Şehircilik Bakanı, çevreyi korumakla görevli. Neden bunlara müdahale etmiyorsunuz? Ülkemizi, Avrupa'nın çöplüğü haline getirdiniz. Türkiye, Avrupa'nın çöplerini alıyor." diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi'nin gündemde olduğunu dile getiren Öztunç, "Kanal İstanbul ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmayacak da kim konuşacak? 'Bu, bir devlet projesi' diyorsunuz ama 2021 bütçesinde yok." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, İzmir'deki depremin ardından yüreklerin İzmir ile çarptığını ifade ederek, "Elindeki tüm imkanlarla İzmir'imize çıkarma yapan devletimiz, bütün dünyaya birlik ve beraberlik dersi vermiş, gösterdiği dayanışmayla tüm ulusları kendisine hayran bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Depremin ardından İzmir'de kentsel dönüşümün yapılacağını belirten Osmanağaoğlu, İzmir'in ilerleyen süreçte tarihin en büyük kentsel dönüşümüne sahne olacağını söyledi.



Yerinde ve rezerv alanında toplam 5 bin konutun projelendirilmesinin tamamlandığını anlatan Osmanağaoğlu, söz konusu konutların yapımına bir ay içinde başlanacağını, İzmirlilerin sıcak ve güvenli konutlarında bir yıl içinde oturmalarının sağlanacağını kaydetti.







