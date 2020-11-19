2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kara yolu ulaşımının kalitesini artırmak için yol iyileştirme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Daha önce 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 325 kilometreye çıkardık. Halen 308 kilometre otoyolda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, kara yolu için belirledikleri politikalar çerçevesinde yatırım ve faaliyetlerde kamu özel iş birliği modelini kullanarak önemli projeleri hızla tamamladıklarını söyledi.

Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırdıklarını belirten Karaismailoğlu, "Avrupa-Asya ve Afrika kıtaları arasında doğal bir köprü konumundaki ülkemizden geçen uluslararası kara yolu koridorlarının uzunluğu yaklaşık 13 bin kilometredir. Bu koridorlar için artan transit taşımacılıkla birlikte fiziki ve geometrik standartların ve trafik güvenliği seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu kapsamda önemli lojistik merkezlere, demir yollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarımıza hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak 20 bin 715 km uzunluğundaki Lojistik Karayolu Ağımızdaki bölünmüş yol imalatlarımız hızla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bölünmüş yol uzunluğunun 2003'de 6 bin 101 km olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, buna 21 bin 613 km ilave ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Böylece, trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. AB ülkelerindeki otomobil sahiplik düzeyi doygunluk noktasında olup, ülkemizde bin kişiye düşen 152 otomobil sahipliliği AB ortalamasının üçte biri düzeyindedir. Ülkemizin, gelecek 10 yıl içinde AB ortalaması olan 509 otomobil sahiplik düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir. 2003-2019 yıllarında taşıt hareketliliği yüzde 160 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt-km başına can kaybını yüzde 79 düzeyinde azalttık."

Karaismailoğlu, trafik hacmindeki yükseliş karşısında sağlanan tasarruf da arttığını, 27 bin kilometreyi aşan bölünmüş yol sayesinde yıllık 18,5 milyar lira tasarruf sağlandığı aktararak, "Yanı sıra yaklaşık 3,9 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşti. İş gücünde ise yaklaşık 306 milyon saat, bir başka deyişle 11 milyar 596 milyon lira tasarruf ettik." diye konuştu.

Trafik yoğunluğunu rahatlatan ve kesintisiz akım sağlayan çevreyollarının, son 18 yılda, 1631 kilometrelik kesimini tamamladıklarını, 874 kilometrede çalışmaların devam ettiğini ve 998 kilometrelik kesimde ise planlama aşamasında olunduğu bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003 öncesi 50 km olan toplam kara yolu tünel uzunluğunu, yaptığımız 504 km ile yüzde 1007 artırdık. 2020 boyunca ise 38,9 kilometre uzunluğunda 20 adet tünel yaptık. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 369 kilometre daha artırdık. Bu yıl 42 km uzunluğunda 282 adet köprü ve viyadük yapımını da tamamladık. Kara yolu ulaşımının kalitesini artırmak için yol iyileştirme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Daha önce 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 325 kilometreye çıkardık. Halen 308 km otoyolda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak."

Karaismailoğlu, artan trafik yoğunluğunu bertaraf etmek üzere geliştirdikleri projelerle ve ilk etapta planladıkları 891 kilometrelik otoyolla trafiğin yoğunlaştığı bölgelere çözüm ürettiklerini söyledi.

Marmara Otoyol Ringini tamamlama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Avrasya’nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu Marmara Bölgesinin itici gücü olacak. Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halinde olan 9 ilimiz var. Bu iller, ülkemiz nüfusunun yüzde 37’sini oluşturuyor. Yine aynı lokasyon ülkemiz İhracatının yüzde 75’ini, ithalatının yüzde 79’unu ve GSYİH’nin yüzde 65’ini ifade ediyor. Ticari girişim sayısının yüzde 43’ü de yine bu bölgeye ait. Biz bu bölgede hem İstanbul’un yoğun trafiğini rahatlatacak otoyol projeleri hem de iki kıta arasında alternatif sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsüyle bölgesel bir çevre yolu oluşturuyoruz." dedi.

Avrasya Tüneliyle Kazlıçeşme-Göztepe arası seyahat süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirdiklerini, bugüne kadar buradan 48 milyonu aşkın geçiş yapıldığını bildiren Karaismailoğlu, 2017-2020'de sağlanan tasarrufun 5,23 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nde oluşturulan otoyol ringinin önemli bir parçası olan 398 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiğini İstanbul şehir merkezinden uzaklaştırmış olduklarını, 321,2 kilometresini trafiğe açtıklarını anımsatarak, otoyolun tamamını bu yılın sonunda işletmeye açmayı hedeflediklerini belirtti.

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli açılmadan önceki trafik yoğunluğunu gösteren fotoğrafları paylaşan Karaismailoğlu, "Peki ya Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli olmasaydı, İstanbul trafiği nasıl olacaktı? Tamamen kilitlenmiş, kıpırdamaz hale gelmiş olacaktı." ifadesini kullandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projenin tamamlanmasıyla İstanbul İzmir arasının 100 km kısaldığını ve ulaşımın 8 buçuk saatten 3 buçuk saate indiğini ifade eden Karaismailoğlu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu şubat ayında hizmete açtıklarını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, karayollarında yaptıkları fiziki ve geometrik iyileştirmelere de değinerek şöyle konuştu:

"Otoyollar ve bölünmüş yollar dışında ağırlıklı il yolları olmak üzere son 18 yılda toplam 13 bin 820 kilometre tek platformlu yolun fiziki ve geometrik standardını yükselttik. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarımızı önceliyoruz. Ülkemizde ilk defa 505 km uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık. AUS Strateji Belgesini tamamladık."

Avrupa, Asya ve Afrika’yı kapsayan geniş bir coğrafyada, 70'ten fazla ülkeye uluslararası taşıma, 59 ülke ile ikili karayolu taşımacılığı anlaşmasıyla 24 ülkeyle serbestleştirme gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, tehlikeli madde taşımacılığında uluslararası sözleşmelere taraf olma sürecini tamamladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, mikro hareketlilik çözümlerinin kısa mesafede şehir içinde rahatlama sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Motorlu araçlara bağımlılığı azaltıyor. Şehir içindeki alanları daha verimli kullanmamızı sağlıyor ve karbon emisyonunu düşürüyor. e-scooterların kullanımını hem kullanıcısı için hem de yolu kullanan araç ve yayalar için güvenli bir zemine oturtmamız için çalışmalarımızı başlattık. Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir protokol imzalayarak üniversite bünyesinde bir Ar-Ge çatısı oluşturduk. Mobility Lab’de bugün, gençlerimiz dijital altyapı ile uyumlu akıllı mikro mobilite araçları geliştirmek için çalışıyorlar."

Bakanlığın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) 2021 yılı toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık 58 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, 2019 kesin hesap verilerine bakıldığında önemli bir kısmının KGM'ne yedek ödenekten yapılan aktarmalardan oluştuğunu bildirdi. Karaismailoğlu, bu aktarmaların KGM tarafından, devam eden altyapı projeleri başta olmak üzere, sel ve heyelan hasarlarının giderilmesi ve kamulaştırmadan kaynaklanan ödemelerin yapılmasında kullanıldığını kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da sunumunda, kurumun kuruluşu ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Kurumun bütçe rakamlarına ilişkin Karagözoğlu, şunları söyledi:

"Yeni Ekonomi Programı ve azami tasarruf ilkelerine uyum çerçevesinde Kurumumuz Haziran ayı sonu itibarıyla yapmış olduğu yaklaşık 3,2 milyar lira harcamanın yüzde 94'ü olan yaklaşık 3 milyar lirası gelir fazlası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aktarılmış, kalan yaklaşık 187 milyon lira personel ve sosyal güvenlik primi ödemeleri, mal ve hizmet alımları, uluslararası kuruluşlara üyelik aidatları ve sermaye giderleri için harcanmıştır."

Karagözoğlu, posta hizmet sağlayıcılarına ilişkin denetimler gerçekleştirildiğini, salgın döneminde temassız teslimat başta olmak üzere halk sağlığını korumaya yönelik birçok önlem alındığını anlattı.

Pazar analizleri kapsamında ilgili mobil, sabit, ve kiralık devre pazarlarında çalışmalar başlatıldığını vurgulayan Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın, genişbant penetrasyonunun artırılmasına yönelik projesi kapsamında daha önce internet aboneliği bulunmayan veya internet aboneliğini 3 ay ve daha fazla süre öncesinden iptal etmiş olan abonelikler için Kurumumuz tarafından onaylanan Türk Telekom "İnternet Bizden" kampanyaları ile genişbant penetrasyonunun arttırılması, genişbant internet hizmetlerinin ilk ediniminin kolaylaştırılması, tüketicilerin makul bir fiyatla hizmetlerden faydalanması amaçlanmaktadır. İnternet Bizden Kampanyaları kapsamında 900 binden fazla haneye internet hizmeti ulaştırılmıştır."

(Bitti)



