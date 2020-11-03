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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:29:14 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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