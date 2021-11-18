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Eğitim 2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2021 VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvuruları sona erdi. 2021 VGM burs başvurusunda bulunan binlerce ortaöğretim ve üniversite öğrencisi 2021 VGM ortaöğretim ve üniversite burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Ortaöğrenim burslarına yönelik açıklama kurum tarafından yapıldı. Gözler şimdi de yükseköğrenim bursu sonuçlarına ilişkin açıklamada. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:42:00 - 2021-11-18 16:43:16
2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite ve ortaöğrenim eğitimi alan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladığı VGM bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 2021 VGM bursu sonuçlarına dair ayrıntılar...

Ortaöğrenim Burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında, VGM üniversite burs başvuru tarihi ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. 2021 VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 2022 VGM burs sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki 2021 2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM Burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular T.C.Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yapılacak. VGM burs sonuçları KYK burs kredi başvuru sonuçları sonrası açıklanması bekleniyor. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. VGM burs sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

VGM bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için de VGM bursuna bir zam yapılması bekleniyor. VGM burs ücreteri Vakıflar Bankası üzerinden ödenmekte.

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