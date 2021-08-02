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Spor 2021 ve 2022 süper lig fikstür derbiler
Spor

2021 ve 2022 süper lig fikstür derbiler

Süper Lig ilk derbi ne zaman? Süper Lig’de heyecan 13 Ağustos’ta Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Futbolseverler yeni sezonda derbilerin kaçıncı haftaya denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı kaçıncı haftada oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:39:00 -
2021 ve 2022 süper lig fikstür derbiler

Süper Lig’de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Sporseverler yeni sezonda derbilerin hangi haftaya denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

2021 ve 2022 süper lig fikstür derbiler

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

Süper Lig’de 1,2 ve 3.hafta maç programı

 

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