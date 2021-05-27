Futbol dünyasının kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde dev final için geri sayım sürüyor. İki İngiliz takımı olan Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan dev finalle ilgili detayları merak edenler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak. Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

İzleyicilerin yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.