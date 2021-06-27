2021 TYT soru ve cevapları TYT 2021 cevap anahtarı

TYT TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katıldı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı. TYT sınavına giren adaylara 135 dakika süre vrildi. TYT sınavına giren adaylar YKS 2021 cevap anahtarı, YKS 2021 cevapları, TYT 2021 cevapları, TYT 2021 Türkçe soru ve cevapları 2021 TYT Matematik soru ve cevapları, TYT 2021 Sosyal Bilimler (Tarih, coğrafya, Din cevapları) soru ve cevapları, 2021 TYT fizik, kimya, biyoloji soru ve cevapları (TYT 2021 Fen bilimleri cevap anahtarı) merak etmeye başladı. Peki 2021 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2021 YKS cevapları

ÖSYM tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da yapılan, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Peki YKS soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS soru cevapları açıklandı mı?

YKS soru cevapları ne zaman açıklanacak 2021

Peki, TYT soru kitapçığı ve TYT cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçen yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında ikinci basamak sınavları olan AYT ve YDT'nin de sona ermesinin ardından TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının önümüzdeki Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS soru ve cevapları için tıklayın

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medya platformu Twitter üzerinden YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin açıklama geldi. Aygün açıklamasında sşunları söyledi: "2021-YKSnin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

2020 TYT puanı ile nasıl tercih yapılır?

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

YKS’nın birinci basamak sınavı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler, bu yıl da TYT puanını kullanarak tercih yapabilmekte. TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. Yani ancak TYT’de 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanlarını sonraki yıl da kullanabilecek. Adaylar isterse 2021 TYT’ye girmeyerek 2020 TYT puanını kullanıp yalnızca AYT ve YDT’ ye hazırlanabilecek, tercih yapabilecek. İki yıl üst üste TYT’ye giren aday hangisinden daha yüksek TYT puanı almış ise tercih sürecinde o sonucu kullanabilecek.