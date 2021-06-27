2021 TYT coğrafya soru ve cevapları AYT 2021 coğrafya cevapları

2021 YKS TYT ve AYT tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavındaTürkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

2021 AYT coğrafya soru ve cevapları

ÖSYM konuya ilişkin resmi açıklamasını internet adresi üzerinden duyuracak. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişime açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece 10’una ulaşabilecek. 2021 AYT coğrafya soru ve cevapları için tıklayın