2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Aday öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT soruları karşısında ter dökecek. Peki, YKS sınavı ibarajını geçebilmek çin gerekli olan net sayısı kaç? 2021 TYT barajı geçmek için kaç net TYT barajı kaç net 2021

2021 TYT barajı geçmek için kaç net TYT barajı kaç net 2021

2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.

Bir aday TYT sınavında 14,25 net yapmış olsun:

Bu adayın, 2021 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15,75 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2021 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 16,25 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2021 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16 üstünde net yapması gerekir.

Bir aday TYT sınavında 20,75 net yapmış olsun:

Bu adayın, 2021 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 13,5 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2021 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 14 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2021 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 14 üstünde net yapması gerekir.