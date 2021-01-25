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Ekonomi 2021 Trafik sigortaları ne kadar oldu? Araç grupları ve illerine göre trafik sigorta fiyatları
Ekonomi

2021 Trafik sigortaları ne kadar oldu? Araç grupları ve illerine göre trafik sigorta fiyatları

Araç gruplarına ve illere göre değişim gösteren 2021 trafik sigortası fiyatları belli oldu. En yüksek primi İstanbul’da hasarlı sürücüleri ödeyecek. Ocak ayından itibaren sigorta şirketleri, primlerini her ay %1 olarak yükseltecekler. 2021 Trafik sigortala fiyatları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:16:00 -
2021 Trafik sigortaları ne kadar oldu? Araç grupları ve illerine göre trafik sigorta fiyatları

2017 yılından beri trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulaması yapılıyor ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı sigorta primlerini belirledi. 

Sigortacılar eğer dilerlerse kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkmaları mümkün değil fakat aşağısına inebilirler. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasında yapacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı genelge ile 2021 yılı Ocak ayından itibaren artık primler her ay olmak üzere %1 oranında artırılacak.

İllere göre prim fiyatları

Buna düzenlemeye göre 2021’de otomobillerde en yüksek primi 4.065 TL ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi ise 327 TL ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek. En düşük primi ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye’deki sürücüler olarak belirlendi.

Minibüslerde ise en yüksek primi 7.142 TL ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en düşük prim ise 1.792 TL ile 7. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otobüslerde en yüksek primi 25.128 TL ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otobüslerde en düşük prim ise 6.328 TL olarak belirlendi. 2021’de Kamyonlarda en yüksek primi 11.373 TL ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Kamyonlarda en düşük prim ise hasarsız sürücüler için 2.854 TL olarak biliniyor. Motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 TL, en düşük ise 327 TL.

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