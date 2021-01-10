2021 Trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?
Trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere kesilecek ceza miktarı belli oldu. 2021 Trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?
2021 yılında Türkiye genelinde uygulanacak olan trafik denetimlerinde kesilecek olan cezaların miktarı belli oldu. Özellikle ehliyetsiz araç kullananlara kesilecek olan ceza miktarı oldukça yüksek.
2021 Trafik ceza ücretleri
Araçta ruhsat bulundurmayanlara ve doğru yere takmayanlara 122 TL
Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar ve başkalarını rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenlere 144 TL
Engelli parkına normal araç park etme 288 TL
Seyir halinde iken cep telefonu ile meşgul olanlar, kırmızı ışıkta geçenlere, hız limitini yüzde 30 aşanlara ve muayene yaptırmayanlara 314 TL
Korsan taksi kullanan yolcular 446 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar 543 TL
Plakanın şeklini bozanlar 551 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar 607 TL
Yayaya öncelik vermeyenler 652 TL
Kış lastiği takmayanlar 835 TL
Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlara ve hız limitini yüzde 50 aşanlara 1339 TL
Korsan yolcu taşıyan taksilere 1339 – 6700 TL
İkinci defa alkollü şekilde yakalananlara 1679 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar 2270 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar 6700 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar 6909 TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar 300 – 369TL
Ehliyetsiz araç kullananlar 2698 TL
Özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara, bisiklet ve scooterlarda aşırı yük ve ikinci yolcu taşıyanlara 314 TL ceza kesilecek.