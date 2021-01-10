2021 Trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?

2021 yılında Türkiye genelinde uygulanacak olan trafik denetimlerinde kesilecek olan cezaların miktarı belli oldu. Özellikle ehliyetsiz araç kullananlara kesilecek olan ceza miktarı oldukça yüksek.

2021 Trafik ceza ücretleri

Araçta ruhsat bulundurmayanlara ve doğru yere takmayanlara 122 TL

Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar ve başkalarını rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenlere 144 TL

Engelli parkına normal araç park etme 288 TL

Seyir halinde iken cep telefonu ile meşgul olanlar, kırmızı ışıkta geçenlere, hız limitini yüzde 30 aşanlara ve muayene yaptırmayanlara 314 TL

Korsan taksi kullanan yolcular 446 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar 543 TL

Plakanın şeklini bozanlar 551 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar 607 TL

Yayaya öncelik vermeyenler 652 TL

Kış lastiği takmayanlar 835 TL

Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlara ve hız limitini yüzde 50 aşanlara 1339 TL

Korsan yolcu taşıyan taksilere 1339 – 6700 TL

İkinci defa alkollü şekilde yakalananlara 1679 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar 2270 TL

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar 6700 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar 6909 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar 300 – 369TL

Ehliyetsiz araç kullananlar 2698 TL

Özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara, bisiklet ve scooterlarda aşırı yük ve ikinci yolcu taşıyanlara 314 TL ceza kesilecek.