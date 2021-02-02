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Ekonomi 2021 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı?
Ekonomi

2021 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı?

2021 Şubat ayı kira artış oranı yakından takip ediliyor. Her ayın başında açıklanan kira zam oranları, 12 aylık TÜFE verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Peki, 2021 Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:12:00 -
2021 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı?

Şubat ayı kira artış oranı 2021 verileri merak ediliyor. Şubat 2021 kira artış oranı belli oldu mu, sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı merak içinde şubat ayı kira artışı zam oranı için geri sayıma başladı. Peki, 2021 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira zammı ne kadar oldu?

2021 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı?

2021 Şubat ayı kira artış oranı 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Şubat ayına girilmesiyle 2021 yılında uygulanacak olan kira artış oranı hesaplaması için geri sayım başlamış oldu. 3 Şubat tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı şubat ayı başına kadar geçerli olacak kira kontratları imzalanacak. Gelecek TÜFE ortalaması ile birlikte kira artışları yapılarak 12 aylık kira kontratlarına işlenecek.

Şubat ayının 3'ünde açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarında yer alan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ile ortaya çıkarak kira kontratlarına yazılmaktadır.

Kiralar 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor, kiralara en fazla bu oran kadar zam yapabiliyor.

Şubat ayı kira zammı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon verileri 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.

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