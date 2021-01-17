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Ekonomi 2021 Sözleşmeli er maaşı ve tazminatı ne kadar?
Ekonomi

2021 Sözleşmeli er maaşı ve tazminatı ne kadar?

2021 Sözleşmeli er maaşı ve tazminatı ne kadar? Yeni yıla girilmesinin ardından merak konusu olan konulardan biriside sözleşmeli er maaşları ve tazminatları oldu. 657 sayılı devlet memurları kanununca düzenlenen sözleşmeli er ve erbaşların yıllık maaş zamları merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 2021 sözleşmeli er maaşı ve tazminatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:25:00 -
2021 Sözleşmeli er maaşı ve tazminatı ne kadar?

Ülkemizde sözleşmeli er ve erbaşlar 2 dönem üzerinden sözleşme imzalar. İlk sözleşme 3 yıllık yapılır, ikinci dönem sözleşmesi ise 4 yıl üzerinden imzalanmaktadır. Sözleşmeli er ve erbaşların yıllık maaş zamları 657 sayılı devlet memurları kanununca yapılır. Sözleşmeli erlerin maaş zamları memurların maaş zamlarıyla orantılı şekildedir. Sözleşmeli er ve erbaşlar belli temel eğitimlerden geçer ve bu temel eğitimlere başlayınca maaş almaya başlarlar. Eğitim döneminde de maaş almaya başlayan er ve erbaşlar göreve başlamalarının ardından görev aldıkları birliğe göre aldıkları maaş değişiklik gösterir.

2021 yılı sözleşmeli er ve erbaş maaşları ne kadar?

1. Hizmet yılı maaşı; 2.500 – 4.400 ikramiye -  8.512,75

2. Hizmet yılı maaşı; 2.550 – 4.490 ikramiye - 17.025,50

3. Hizmet yılı maaşı; 2.700 – 4.550 ikramiye - 33.915,88

4. Hizmet yılı maaşı; 2.770 – 4.640 ikramiye - 42.293,51

5. Hizmet yılı maaşı; 2.820 – 4.720 ikramiye - 50.671,14

6. Hizmet yılı maaşı; 2.850 – 4.800 ikramiye - 59.048,77

7. Hizmet yılı maaşı; 2.940 – 4.900 ikramiye - 84.181,65

Sözleşmeli er ve erbaşlar maaşlarının dışında yıllık olarak ikramiye alırlar. Bu ikramiye miktarı görev yaptıkları yıla göre belirlenir.

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