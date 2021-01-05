2021 SGK hasta rapor parası nereden, nasıl alınır?

Sosyal güvencesi olan çalışan kişilerin herhangi bir kaza sonrası rapor alarak çalışmamaları durumunda ödeme alabilmektedirler. 5510 sayılı kanun, SGK tarafından işçi hakları göz önünde bulundurularak çıkarıldı. Bu kanun uyarınca bir çalışanın herhangi bir kaza geçirmesinin ardından rapor almasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunur. Bu hakkı elde edecek çalışanların raporları incelendikten sonra ödenek hakkında karar verilmektedir.

Rapor parası alma şartları nelerdir?

Aktif çalışan birinin kaza, hastalık veya doğum gibi nedenlerden birini yaşamış olması gerekmektedir.

4A veya 4B sosyal güvence altında çalışılması gerekir.

Raporu alan kişin iş gücü kaybı yaşaması durumunda malulen emeklilik kararı alınabilir.

Hasta olan kişi ödeme alması için geçen hasta olduğu zamandan bir sene önceki son 3 aylık sigorta priminin yatırılmış olması gerekmektedir.

Kişi en az 2 gün raporlu olması gerekir.

Hastane raporunda hastalık açık şekilde belirtilmesi gerekir.

Kişi sağlık raporunu SGK’ya bildirmesi gerekir.

Ödenekten yararlanmak isteyen kişinin prim borcu olmaması gerekmektedir.

Alınan rapor SGK bünyesinde bulunan sağlık kuruluşlarından birinden alınmış olması gerekir.

Rapor parası için nereye başvuru yapılır?

İlgili sağlık kuruluşundan alınan raporun işverene teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilen rapor alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde e-devlet sistemine girilmesi gerekir. SGK yetkilileri tarafından incelenen raporlar olumlu sonuç almaları durumunda kişilere SMS yoluyla bu sonuç ulaştırılır. Onaylanan raporlar sonucunda kişiler ödenek alabilir.

Rapor parası ne kadar?

2020 yılı itibariyle günlük olarak belirlenen tutarlar şu şekilde;

Ayakta tedavi edilmiş kişilere günlük 65,40 TL ödenek ödenir.

Yatarak tedavi edilmiş kişilere günlük 49,05 TL ödenek ödenir.

Rapor parası ne zaman yatırılır?

Sağlık kuruluşundan alınan rapor işveren tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra ödeme için sonucun çıkması beklenir. Olumlu sonuç alan kişilerin ödemeler 15 gün içerisinde kişilerin adına hesaplarına aktarılır. Kişi kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerinden paralarını alabilirler. Parayı 2 ay içerisinde almayan kişilerin bu ödemesi tekrar SGK bütçesine gönderilir.