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İSLAM 2021 Ramazan ayı ne zaman?
İSLAM

2021 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? | Milyonlarca kişi 2021 yılına kısa bir zaman kala Ramazan ayının ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 2021 ramazan ayı hangi gün başlayacak? | Ramazan ayı başlangıcı 2021 | Ramazan bayramı ne zaman 2021 | Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:03:00 -
2021 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlayacak? Milyonlarca kişi Ramazan bayramının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2020 yılında ramazan pandeminin etkisiyle geçti.  Hafta sonları ve bayramda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Camiler kapalı olduğu için teravih namazları evlerde kılındı. Çekirdek aile dışında kalabalık iftarların yapılmaması yönünde de yetkililer uyarılarda bulundu. ‘Nerede o eski ramazanlar’ sözünü sık sık geçirdiğimiz mübarek ramazan ayı salgın etkisinde de olsa güzellikler, bereket ve huzurla geçti. Milyonlarca kişi aşılardan gelen güzel haberlerin de etkisiyle 2021 ramazan ayının daha coşkulu geçmesini umut ediyor. Peki, 2021 ramazan ayı ne zaman başlayacak?  

2021 Ramazan ayı ne zaman?

Üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021’de idrak edilmeye başlanacak. Ramazan bayramının 1. günü ise  13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor.

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13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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