Ramazan ne zaman başlayacak? Milyonlarca kişi Ramazan bayramının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2020 yılında ramazan pandeminin etkisiyle geçti. Hafta sonları ve bayramda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Camiler kapalı olduğu için teravih namazları evlerde kılındı. Çekirdek aile dışında kalabalık iftarların yapılmaması yönünde de yetkililer uyarılarda bulundu. ‘Nerede o eski ramazanlar’ sözünü sık sık geçirdiğimiz mübarek ramazan ayı salgın etkisinde de olsa güzellikler, bereket ve huzurla geçti. Milyonlarca kişi aşılardan gelen güzel haberlerin de etkisiyle 2021 ramazan ayının daha coşkulu geçmesini umut ediyor. Peki, 2021 ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2021 Ramazan ayı ne zaman?

Üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021’de idrak edilmeye başlanacak. Ramazan bayramının 1. günü ise 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor.

13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ