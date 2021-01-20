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Yaşam 2021 PTT çalışma saatleri nasıl? PTT kaçta açılıyor, kapanıyor?
Yaşam

2021 PTT çalışma saatleri nasıl? PTT kaçta açılıyor, kapanıyor?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresinde PTT şubelerinin kaçta açılıp, kapanacağı hakkında bilgi paylaşıldı. Peki 2021 PTT çalışma saatleri nasıl? PTT kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:06:00 -
2021 PTT çalışma saatleri nasıl? PTT kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bazı PTT şubelerinin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü resmi sitesindeki PTT çalışma saatlerine dair yaptığı açıklamasında sorgulama ekranını önerdi. PTT’nin www.ptt.gov.tr adresinde yer alan https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ linkinden istediğiniz PTT şubelerinin iletişim bilgilerine ve çalışma saatlerine en sağlıklı biçimde ulaşabilirsiniz.

PTT çalışma saatleri

Genel olarak PTT şubeleri çalışma saatleri şu şekilde:

Hafta içi 08:30-12:30 ve 13:30-17:30

Pazar günü tüm şubeleri kapalı olurken Cumartesi günü ise bazı şubeler açık oluyor. Açık olan şubelerin çalışma saatleri ise hafta içi saatleri ile aynı. Cumartesi günleri hangi PTT şubesinin açık olduğunu öğrenmek istiyorsanız https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ adresinden sorgulama yapabilirsiniz.

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