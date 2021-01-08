2021 prefabrik ev yapım desteği ne kadar?

2021 yılı için Aile Bakanlığı’nın prefabrik ev yardımları devam edecek. Bakanlığın özel koşullar karşılığında sağladığı prefabrik ev yardımı başvuru işlemleri ve bu konu hakkındaki detayları birçok vatandaş merak ediyor.

Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar için sağlanan devlet destekleri sadece ihtiyacı olan ailelere sağlanmaktadır. Söz konusu desteklerden yararlanmak için ailelerin talep edilen tüm koşullara sahip olması ve bakanlığın değerlendirmesinden sonra destek için onay verilmesi gerekmektedir. Aile Bakanlığı’nın vermiş olduğu desteğin gerekli şartlarının neler olduğu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.

Aile Bakanlığı prefabrik ev yardımı başvuru şartları nelerdir?

Prefabrik ev yardımları, genellikle sağlıklı yaşam alanlarında kalamayan, maddi durumu düşük olan, devletin desteklerine ve yardımlarına ihtiyacı olan vatandaşlara sağlanmaktadır. Aile Bakanlığı prefabrik ev yardımını, oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için böyle bir proje sağlamaktadır.

Prefabrik ev başvurusu yapmak için bazı gerekli şartlar bulunmaktadır. Söz konusu şartlar şu şekilde; Başvuru yapan kişinin Türk vatandaşı olması gerekir. Başvuru yapan kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir. Bakanlığın yapacağı incelemeler neticesinde ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Hanedeki yaşayan kişilerin gelirleri, asgari ücretin 1/3’ünden düşük olması gerekir ve yaşanılan evin bakımsız ve sağlıksız olması gerekmektedir.

Prefabrik ev yapım desteği ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımları 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da belli bir döneme kadar 30 Bin TL olarak ödemesi yapılacaktır. Bakanlık yeni yıl içerisinde yeni destek tutarlarını duyuracak.

Prefabrik ev başvurusu nereye yapılır?

Prefabrik ev yardımı için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını kendi ilçelerinde yer alan genellikle kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gerçekleştirecekler. Başvurular yazılı olarak yapılır.