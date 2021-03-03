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Kadın - Aile 2021 Özel hastane normal doğum ve sezaryen doğum ücretleri ne kadar?
Kadın - Aile

2021 Özel hastane normal doğum ve sezaryen doğum ücretleri ne kadar?

2021 yılı içerisinde doğum yapacak olanlar özel hastanelerin doğum ücretlerini araştırıyor. Haberimizde özel hastane doğum ücretleri, 2021 sezaryen doğum ücretleri, 2021 normal doğum ücretleri, özel hastane epidural normal doğum ve epidural sezaryen doğum ücreti, 2021 epidural doğum ne kadar, dışarıdan hekim ile doğum ücretleri 2021 gibi merak edilen konulara değindik. Özel hastanelerde normal doğum ücreti ne kadar? Özel hastane sezaryen ücreti ne kadar? İşte 2021 doğum ücretleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:10:00 -
2021 Özel hastane normal doğum ve sezaryen doğum ücretleri ne kadar?

2021 özel hastane doğum ücretleri ve doğum paketi fiyatları doğumu yaklaşan kişiler tarafından merak ediliyor. Özel hastanelerin 2021 yılı doğum ücretleri yapılacak operasyona ve lokasyona göre değişiklik gösteriyor. Özel hastanelerdeki Sezaryen ve normal doğum ücretleri 2021 yılı itibariyle değişiklik gösteriyor. Özel hastanelerde normal doğum ücretleri ile sezaryen doğum ücretleri değişiklik göstermekte. İşte 2021 doğum ücretleri...

2021 Özel hastane doğum ücretleri ne kadar?

Doğum yapılacak hastane seçilirken, bu hastanenin özel veya devlet hastanesi olması, elbette bir takım farklılıkları ortaya çıkartır. Ortaya çıkan farklardan en önemlisi ise tabii ki fiyattır. Devlet hastanelerinde gerçekleşen doğumlarda annenin, bebeğin ve refakatçinin tüm giderleri devlet tarafından karşılanırken, özel hastanelerde kurumların belirlediği bir ücret söz konusudur. Bu ücret, hastanenin sunduğu imkânlardan, SGK anlaşmasına kadar birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor

Özel hastanelerin doğum ücretleri 1500 TL ile 18.000 TL arasında değişmektedir. Doğum ücretini belirleyen temel kriter nasıl bir operasyon yapılacağıdır.

İşte 2021 yılı bazı özel hastanelerin doğum ücretlendirmesi

Acıbadem Hastanesi (Maslak)

Normal Doğum (Prof. Doktor): 17.700 TL

Normal Doğum (Uzm. Doktor): 15.100 TL

Normal Doğum (Dışarıdan Hekim): 6.600 TL

Epidural Normal Doğum (Prof. Doktor) 18.600 TL

Epidural Normal Doğum (Uzm. Doktor): 16.100 TL

Epidural Normal Doğum: (Dışarıdan Hekim) : 8.250 TL

Sezaryen Doğum (Prof. Doktor): 19.500 TL

Sezaryen Doğum (Uzm. Doktor): 17.200 TL

Sezaryen Doğum (Dışarıdan hekim): 9.150 TL

Epidural Sezaryen Doğum (Prof. Doktor) :19.950 TL

Epidural Sezaryen Doğum (Uzm. Doktor) : 17.650 TL

Epidural Sezaryen Doğum (Dışarıdan Hekim) : 9.900 TL

Hastanenin SGK ile anlaşması bulunmamaktadır. Özel sağlık sigortası olanlar için ücretlendirme daha uygun olacaktır. Yukarıdaki fiyata hastanede kalış, annenin testleri, bebeğin ilk muayenesi, işitme testi, topuk kanı testi, emzirme danışmanlığı, psikolog ve diyetisyen desteği, lohusa şerbeti ikramı, doğum sonrası kuaför hizmeti ve pişik kremi ile bez gibi bebek bakım ürünleri dâhildir.

Amerikan Hastanesi

Normal Doğum: 12.000 TL

Epidural Normal Doğum: 13.500 TL

Sezaryen Doğum: 17.350 TL

Epidural Sezaryen Doğum: 17.800 TL

Hastanenin SGK ile anlaşması bulunmamaktadır. Özel sağlık sigortası olanlar için fiyat daha uygun olacaktır. Yukarıda fiyata normal doğumlar için 1 gece, sezaryen doğumlar için 2 gece hastanede kalış, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Medical Park (Bahçelievler)

Normal Doğum: 7.000 TL

Sezaryen Doğum: 8.000 TL

Epidural Anestezi: Muayene olmadan fiyat verilmiyor.

Yukarıda fiyata normal doğumlar için 1 gece, sezaryen doğumlar için 2 gece hastanede kalış, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Yaşar Hastanesi (Bakırköy)

Normal Doğum: Hastanede normal doğum yapılmadığına dair bilgi verildi.

Sezaryen Doğum: 4.000 TL

Epidural Sezaryen: 4.500 TL

Yukarıda fiyata normal doğumlar için 1 gece, sezaryen doğumlar için 2 gece hastanede kalış, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

TOBB ETÜ (Ankara)

Normal Doğum: 9.300 TL

Sezaryen Doğum: 10.300 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece kalış, anne ve bebeğin ilk muayeneleri, topuk kanı testi, işitme testi, diyetisyen görüşmesi, emzirme desteği dâhildir.

Çevre Hastanesi (Mecidiyeköy)

Normal Doğum: 6.500 TL

Sezaryen Doğum: 7.500 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece kalış, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

 

Özel Hayat Hastanesi (Bursa)

Normal Doğum: 3.450 TL

Sezaryen Doğum: 3.450 TL

Epidural Anestezi: +600 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece, anne ve bebeğin ilk muayeneleri, lohusa şerbeti ikramı ve anne için kuaför hizmeti dâhildir.

Özel Gürlife Hastanesi (Eskişehir)

Normal Doğum: 4.000 TL

Sezaryen Doğum: 5.000 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

İmperial Hastanesi (Trabzon)

Normal Doğum: 2.500 TL

Epidural Normal Doğum: 2.900 TL

Sezaryen Doğum: 2.800

Epidural Sezaryen Doğum: 3.300 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Koru Hastanesi (Ankara - Çukurambar)

Normal Doğum: 6.000 TL

Sezaryen Doğum: 6.000 TL

Epidural Anestezi: +750 TL

Yukarıda fiyata normal doğumlar için 1 gece, sezaryen doğumlar için 2 gece hastanede kalış, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Erdem Hastanesi (Çamlıca)

Normal Doğum: 1.650 TL

Sezaryen Doğum: 2050 TL

İsteğe Bağlı Sezaryen Doğum: 2.900 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Çankaya Yaşam Hastanesi (Ankara)

Normal Doğum: 6.500 TL

Epidural Normal Doğum: 6.750 TL

Sezaryen Doğum: 7.000 TL

Epidural Sezaryen: 7.000 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Medilife Hastanesi (Beylikdüzü)

Normal Doğum: 1.600 TL

Epidural Normal Doğum: 1.800 TL

Sezaryen Doğum: 2.000 TL

Epidural Sezaryen Doğum: 2.200 TL

Yukarıdaki fiyata normal doğumlarda 1 gece, sezaryen doğumlarda 2 gece, anne ve bebeğin ilk muayeneleri dâhildir.

Fiyat bilgileri gebe.com sitesinden alınmıştır.

Devlet hastanelerinde doğum ücretli mi?

Devlet hastanelerinde gerçekleşen doğum masraflarının tamamı devlet tarafından karşılanır ve ücretsizdir.

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