Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirmişti. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamaları birçok öğretmen adayının gündeminde. Öğretmen atamalarında hangi branşlara alım yapılacağı ve kontenjanlar merak konusu olmaya başladı. İşte “2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen atamalarına kaç kişi alınacak?” sorularının cevapları…

2021 Öğretmen atamaları ne zaman, tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor.

Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den atamalara ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.

2021'de kaç bin öğretmen atanacak?

2021’de Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Öğretmen ataması branş sayısı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlarında atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı.

Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretmen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor.