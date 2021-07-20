2021 nakiller ne zaman başlayacak? Lise nakilleri boş kontenjanları başvuru

Lise tercih ve yerleştirme başvuruları 16 Temmuz’da sona erdi. MEB 2021 lise tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler lise nakil başvurusunu yapacak. Peki 2021 lise (LGS) nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS nakil sonuç tarihine dair detaylar...

Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek.

2021 nakil işlemleri nasıl yapılacak?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

2021 nakiller ne zaman başlayacak?

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Birinci nakil başvurusu 30 Temmuz'da bitecek, sonuçlar ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021