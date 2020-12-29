2021 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı hesaplama

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre emlak vergisi yüzde 4.55 oranında arttı. En düşük MTV 109, en yüksek ise 50 bin 107 lira oldu. Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de 86 TL'ye çıktı. 2021 MTV hesaplama ekranı - MTV hesaplama nasıl yapılır? Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi

MTV 2021 zam oranları

* Yılda 2 taksitle tahsil edilen MTV, ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. 2021 yılı itibariyle MTV'lerde yüzde 9.11 oranında artış gerçekleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranını olarak açıkladığı yüzde 9.11'lik oran, yeniden değerleme oranı olarak da tescil edilmiş oldu.

Böylece, araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak.