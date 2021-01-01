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Ekonomi 2021 MTV fiyatları ne kadar?
Ekonomi

2021 MTV fiyatları ne kadar?

2021 MTV tutarları belli oldu... 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ne kadar? İlk taksiti ocak ayında yapılacak olan 2021 MTV ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-01 19:12:00 -
2021 MTV fiyatları ne kadar?

MTV 2021 ne kadar olacak? 2021 MTV ücretleri belli oldu. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri...

MTV ödemesi 2021'de ne kadar?

2021 MTV zammı yeni yılın ilk gününde araç sahiplerinin gündemine geldi. Motorlu taşıtlar vergisi oranları için beklenen açıklama yılın son günlerinde geldi. 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. MTV ödemeleri ise 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

İlk taksit ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri belli oldu. MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında yapılacak olan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

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