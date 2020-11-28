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Ekonomi 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak?
Ekonomi

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak?

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Peki MTV ne kadar olacak? 2021 yılı MTV ücretleri belli oldu. 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:07:00 -
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak?

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar oldu? Araç sahipleri dikkat! 2021 MTV belli oldu! İşte MTV 2021 ücretleri

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

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