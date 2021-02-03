2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu? Vali, Doktor, Polis, Öğretmen, Avukat maaşları ne kadar oldu?

Her yıl kamu görevlileri ve emeklilerin memur maaşlarına belirli oranlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zam yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendiğini bildirdi. İşte “2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 En düşük memur maaşı ne kadar oldu?” sorularının cevabı…

2021 Memur zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 En düşük memur maaşı ne oldu?

Kamu görevlisi olarak çalışan Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

2021 Memur maaşları ne olacak?

UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak

Vali 13.818 14835

Genel müdür (1/4) 13.891 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841

Öğretmen (1/4 ) 5.634 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648

Başkomiser (3/1) 7.296 7.833

Polis memuru (8/1) 6.388 6.859

Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868

Mühendis (1/4) 7.452 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596

Vaiz (1/4) 5.854 6.285

Avukat (1/4) 7.115 7.639

En düşük memur maaşı 4.230 4.542