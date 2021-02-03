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Ekonomi 2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu? Vali, Doktor, Polis, Öğretmen, Avukat maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu? Vali, Doktor, Polis, Öğretmen, Avukat maaşları ne kadar oldu?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak olan zamlar bir süredir merakla bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılacak zam oranlarının belli olduğunu açıkladı. Peki, 2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:16:00 -
2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu? Vali, Doktor, Polis, Öğretmen, Avukat maaşları ne kadar oldu?

Her yıl kamu görevlileri ve emeklilerin memur maaşlarına belirli oranlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zam yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendiğini bildirdi. İşte “2021 Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 En düşük memur maaşı ne kadar oldu?” sorularının cevabı…

2021 Memur zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 En düşük memur maaşı ne oldu?

Kamu görevlisi olarak çalışan Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

2021 Memur maaşları ne olacak?

UNVAN VE DERECE 2020      Temmuz 2021 Ocak

Vali                         13.818                      14835
Genel müdür (1/4) 13.891                       14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301           7.839
Memur (Lisans - 9/1) 4.509                     4.841
Öğretmen (1/4 ) 5.634                             6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712              13.648
Başkomiser (3/1) 7.296                           7.833
Polis memuru (8/1) 6.388                        6.859
Uzman doktor (1/4) 8.675                        9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465                   5.868
Mühendis (1/4) 7.452                              8.001
Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692                  5.038
Araştırma görevlisi (7/1) 7.075                7.596
Vaiz (1/4) 5.854                                       6.285
Avukat (1/4) 7.115                                   7.639
En düşük memur maaşı 4.230                4.542

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