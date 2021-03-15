2021 MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
EKYS soru ekranı | 2021 MEB-EKYS 14 Mart Pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde düzenlendi. Sınava giren adaylar soru ve cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, EKYS 2021 soru ve cevap anahtarına nasıl ulaşılır?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 14 Mart'ta yapıldı. 50 il ve 52 sınav merkezinde yapılan sınav 10.15'te başladı. 80 sorudan oluşan sınav için 150 dakika süre verildi. Adaylar sınav soru ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, MEB-EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
2021 MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM 2021 MEB EKYS sına soru ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar ÖSYM web sitesi üzerinden sorulara ve cevap anahtarına ulaşabilir.