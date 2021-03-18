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Ekonomi 2021 malulen emeklilik şartları nelerdir ve malulen emeklilik maaşı ne kadar?
Ekonomi

2021 malulen emeklilik şartları nelerdir ve malulen emeklilik maaşı ne kadar?

Malulen emeklilik, sosyal güvencesi olan mesleğine çeşitli fizyolojik nedenlerle devam edemeyecek durumda olan vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla yapılan bir emeklilik çeşididir. Malulen emekli olmak isteyen kişiler, emeklilik şartlarını ve emeklilik maaşını merak etmekte. Peki, 2021 malulen emeklilik şartları nelerdir ve malulen emeklilik maaşı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:10:00 -
2021 malulen emeklilik şartları nelerdir ve malulen emeklilik maaşı ne kadar?

Sosyal güvencesi olup herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların, iş hayatlarında verimli olarak çalışmalarına engel sağlık sorunlarının oluşmasının ardından malulen emekli olabilme hakları doğmaktadır. Malulen emekli olan kişilere aylık 1.700 TL verilmektedir. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 malulen emeklilik şartları nelerdir?

1– 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

2– Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

3– 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

4– 4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.

5– 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.

Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsamaktadır?

Epilepsi

Bunama

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Kanser

Serebral Palsi

Multple Skleroz (MS)

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Retina Kanaması

Görme Problemi

Anemi

Behçet Hastalığı

Bacak ve kol gibi belirli uzuvların organ kaybı

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Kalp nakli

Zeka Geriliği Problemleri

Yardım olmadan ciddi boyutta denge problem yaşayan kişiler

İşitme kaybı yaşayan kişileri

Karaciğer nakli

Karaciğer sirozu

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

AIDS

Verem

Solunum sistemi rahatsızlıkları

Metobolik hastalıklar

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