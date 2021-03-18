2021 malulen emeklilik şartları nelerdir ve malulen emeklilik maaşı ne kadar?
Malulen emeklilik, sosyal güvencesi olan mesleğine çeşitli fizyolojik nedenlerle devam edemeyecek durumda olan vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla yapılan bir emeklilik çeşididir. Malulen emekli olmak isteyen kişiler, emeklilik şartlarını ve emeklilik maaşını merak etmekte. Peki, 2021 malulen emeklilik şartları nelerdir ve malulen emeklilik maaşı ne kadar?
Sosyal güvencesi olup herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların, iş hayatlarında verimli olarak çalışmalarına engel sağlık sorunlarının oluşmasının ardından malulen emekli olabilme hakları doğmaktadır. Malulen emekli olan kişilere aylık 1.700 TL verilmektedir. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 malulen emeklilik şartları nelerdir?
1– 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
2– Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
3– 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.
4– 4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.
5– 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.
Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsamaktadır?
Epilepsi
Bunama
Beyin Tümörü
Parkinson Sendromu
Kanser
Serebral Palsi
Multple Skleroz (MS)
Şizofreni
Bipolar Bozukluk
Retina Kanaması
Görme Problemi
Anemi
Behçet Hastalığı
Bacak ve kol gibi belirli uzuvların organ kaybı
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Kalp nakli
Zeka Geriliği Problemleri
Yardım olmadan ciddi boyutta denge problem yaşayan kişiler
İşitme kaybı yaşayan kişileri
Karaciğer nakli
Karaciğer sirozu
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
AIDS
Verem
Solunum sistemi rahatsızlıkları
Metobolik hastalıklar