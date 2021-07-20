2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 5 Haziran’da yapılan 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanmıştı. LGS sonuçlarının ardından bu kez de LGS tercih maratonu gerçekleştirildi. LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlamıştı. 16 Temmuz saat 17.00'de sona erdi.

2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

MEB 2021 LGS tercih Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Lise nakilleri ne zaman başlayacak?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Birinci nakil başvurusu 30 Temmuz'da bitecek, sonuçlar ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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