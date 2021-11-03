2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusunu sormaya başladı. 2021 2022 KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DGS ek yerleştirme başvuru sonuçlarının açıklanması beklenirken bir yandan da KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı sorgulanan aramalardan biri. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK burs kredi başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.