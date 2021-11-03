  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

03.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

İran için yol yapmaya başladılar! ‘Gözlem çalışmaları yapamıyoruz’

Mütercimler'den çok tartışılacak NATO ve Türkiye yorumu: 60 dakikada...

Babası gitti şimdi de oğlu sahnede: Ayasofya’da ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu

Dev teleskopla dünya dışı varlıkları araştıracaklar

Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun

İYİ Partili Başkan Narman tüm sahtekarlıkları ortaya döktü! CHP'li Kaftancıoğlu ve Akpolat'ın Büyükada 'kurnazlığı'

Taliban'dan döviz kararı! Kestirip attılar

ABD'den kritik koronavirüs aşısı kararı! Kabul edildi

İsrail’in Türkiye yalanına inandınız mı? Küstah paylaşım ‘Siber saldırı’dan kaynaklanmış!
Eğitim 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?
Eğitim

2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK kredi ve burs başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor. Üniversitelerin açıldı, KYK yurt yedek yerleştirmeleri yapıldı, DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi başvurusu için bekleyenler büyük bir merak içinde. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını oldukça merak ediyorlar. Peki KYK burs ve kredi başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:07:00 - 2021-11-03 14:10:42
2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusunu sormaya başladı. 2021 2022 KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DGS ek yerleştirme başvuru sonuçlarının açıklanması beklenirken bir yandan da KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı sorgulanan aramalardan biri. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

kyk kredi burs başvurusu

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK burs kredi başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.  Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!
Siyaset

Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!

"Burası Kürdistan" rezaleti unutulmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener şimdi de, parti grup toplantısındaki konuşması sırasında "Sayın Öcala..
Merkez Bankası’ndan 80 milyar lira!
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan 80 milyar lira!

Merkez Bankası, bugün düzenlediği iki repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi.
Babası gitti şimdi de oğlu sahnede: Ayasofya’da ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu
Gündem

Babası gitti şimdi de oğlu sahnede: Ayasofya’da ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu

İyice kontrolden çıkan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Atatürk’ üzerinden provokatif hareketlerde bulunuyor. Günd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay