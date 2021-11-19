2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KKYK burs kredi başvuru sonuç sorgulama sayfası

KYK burs kredi 2021 sonuçları son dakika haberleri: Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularının alındığı burs ve kredi sonuçlarının açıklanma tarihi büyük bir merakla bekleniyor. KYK başvuru sonuçları kurumun değerlendirmesinin ardından öğrencilerin erişimine açacağından 2021 KYK bur kredi sonuçları ne zaman erişeme açılacak? sorusuda her geçen gün merak ediliyor. Eğitim hayatlarının devamlılığı için devletten alacakları burs ya da krediye ihtiyacı olan öğrenciler, KYK sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK burs sonuçları için henüz bir tarih geçilmiş değil. Geçen yıl 8 Kasım'da sona eren başvurular sonrası sonuçlar 7 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2021 KYK burs kredi başvuru sonuçlarının 9 Aralık'ta duyurulması bekleniyor. KYK burs kredi sonuçlarının ardından VGM burs başvuru sonuçları da açıklanması bekleniyor. KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

KYK burs kredi başvurusu taahhütname nasıl onaylanır?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

KYK burs kredisi ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.