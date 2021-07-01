2021 Kurban Bayramı tarihi, bayram tatili için plan hazırlığı içerisinde olan kişiler tarafından merak konusu oldu. 4 günlük bayramda kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlarsa “Kurban Bayramı ayın kaçında?” sorusuna yanıt arıyor.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

2021 Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arafesi olarak eda edilecek. Bayramın hafta başına denk geliyor olması nedeniyle şimdiden 9 günlük tatili garantileyen vatandaşlar 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması ve Cuma günününde bayram tatiline eklenmesi halinda 11 gün sürecek olan bir tatilin tadını çıkaracak.

Kurban Bayramı tarihleri

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü