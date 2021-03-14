KPSS’ye hazırlananlar başvuru işlemi için ne kadarlık bir ücret ödemeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS başvuru ücreti belli oldu mu? KPSS 2021 başvuruları ne zaman?

2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2021 ÖSYM takvimi belli oldu. KPSS 2021 programı da belli oldu. KPSS’ye girmek isteyen adayların 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor. KPSS başvuruları ÖSYM ais sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Adaylar banka şubeleri, ATM’ler ve online işlemler bölümünden ödeme yapabiliyor. Adaylar başvuru ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. ÖSYM 2021 KPSS kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında sınav başvuru ücreti de açıklanmış olacak. 2020 KPSS ücreti olarak 80 lira ödenmişti.