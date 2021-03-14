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Eğitim 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti 2021 | Kamuda çalışmak isteyenler bu sebeple Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanıyor. Adaylar sınav başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. KPSS 2021 sınav başvuru ücreti belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:02:00 -
2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS’ye hazırlananlar başvuru işlemi için ne kadarlık bir ücret ödemeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS başvuru ücreti belli oldu mu? KPSS 2021 başvuruları ne zaman?

2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2021 ÖSYM takvimi belli oldu. KPSS 2021 programı da belli oldu. KPSS’ye girmek isteyen adayların 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor. KPSS başvuruları ÖSYM ais sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Adaylar banka şubeleri, ATM’ler ve online işlemler bölümünden ödeme yapabiliyor. Adaylar başvuru ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. ÖSYM 2021 KPSS kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında sınav başvuru ücreti de açıklanmış olacak. 2020 KPSS ücreti olarak 80 lira ödenmişti.

KPSS sınavı ne zaman 2021?
KPSS sınavı ne zaman 2021?

Eğitim

KPSS sınavı ne zaman 2021?

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