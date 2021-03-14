Milyonlarca kişinin hayali kamuda göre alabilmek. Bu sebeple KPSS’ye hazırlananların sayısı bir hayli fazla. Adaylar KPSS’nin ne zaman olacağını, ne zaman KPSS başvurularının alınacağını merak ediyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman?

2021-KPSS A grubu öğretmenlik sınavı ne zaman? 2021 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı

KPSS’ye hazırlanan sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM 2021 takvimi belli oldu. İşte, KPSS 2021 takvimi:

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.