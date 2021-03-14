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Eğitim 2021-KPSS A grubu öğretmenlik sınavı ne zaman? 2021 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı
Eğitim

2021-KPSS A grubu öğretmenlik sınavı ne zaman? 2021 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı

KPSS A grubu sınavı ne zaman? Kamuda çalışmak isteyen öğretmenler KPSS’ye hazırlanıyor. Pek çok kişi A grubu öğretmenlik sınavının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2021 KPSS başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 19:37:00 -
2021-KPSS A grubu öğretmenlik sınavı ne zaman? 2021 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı

Milyonlarca kişinin hayali kamuda göre alabilmek. Bu sebeple KPSS’ye hazırlananların sayısı bir hayli fazla. Adaylar KPSS’nin ne zaman olacağını, ne zaman KPSS başvurularının alınacağını merak ediyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman?

2021-KPSS A grubu öğretmenlik sınavı ne zaman? 2021 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı

KPSS’ye hazırlanan sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM 2021 takvimi belli oldu. İşte, KPSS 2021 takvimi:

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?
KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

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