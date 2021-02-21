Trafik kullarının ihlali, beraberinde pek çok sorunu getirir. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde kazalar meydana gelebilir. Bu tür olumsuz sonuçlara yol açmamak amacıyla trafik cezalarını ihlal edenlere cezai yaptırım uygulanıyor. En çok ihlal edilen trafik kurallarından biri de kırmızı ışıkta geçmek. Peki 2021 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar?

Yapılan son düzenlemelere göre araç sahipleri 1 yıl içerisinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yaparlarsa 30 gün süresince ehliyetlerine el koyulur, 6 defa geçerlerse 45 gün, 9 defa kırmızı ışıkta geçenlere ise 60 gün boyunca ehliyetlerine el koyulur. Kırmızı ışıkta 6 veya daha fazla geçen sürücüler, Psiko-teknik değerlendirmeye sokulurlar ve Psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilirler. Akabinde tüm tetkikleri yapılan araç sahiplerine verilen idari para cezasını ödedikten sonra ehliyeti iade edilir.

2021 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası 314 TL’dir. Ceza kağıdı yaklaşık bir hafta sonrasında sürücünün ikametgâh adresine ulaştırılır.