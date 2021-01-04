2021 kira zam oranı ne kadar?

Kira zam oranlarının belli olması ardından yeni yılda kontratlarını yenileyecek vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. 2021 yılında memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaş oranları da belirlendi. Bunun üzerine 2021 yılı kira zam oranı da ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

Yeni yıla girilmesinin ardından açıklanan Aralık ayı enflasyonu ile bu ay kira kontratı yapacak veya yenileyecek olan vatandaşlar bu yeni oran üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Geçtiğimiz aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak belli olmuştu. 2020 yılı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı çıktı. Dolayısıyla 2021 yılında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 olarak belli oldu. Bu yeni artış oranı ile konut kirası geçtiğimiz yılın ücretine yüzde 12.28 zam tutarının ertelenmesi ile belli olacak.

2021 yılı kira zam örneği olarak;

Konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %12,28

Zam tutarı: 245,6 TL olmaktadır.

Zamlı kira tutarı: 2.245,6 TL