  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 kira zam oranı ne kadar?
Ekonomi

2021 kira zam oranı ne kadar?

2021 kira zam oranı ne kadar? 2021 yılında kontratlarını yenileyecek vatandaşlar, yeni yılda kira zam oranlarını merak ediyor. 2021 yılında memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaş oranlarının belli olmasının ardından vatandaşlar kira zam oranının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2021 kira zam oranı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:38:00 -
2021 kira zam oranı ne kadar?

Kira zam oranlarının belli olması ardından yeni yılda kontratlarını yenileyecek vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. 2021 yılında memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaş oranları da belirlendi. Bunun üzerine 2021 yılı kira zam oranı da ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

Yeni yıla girilmesinin ardından açıklanan Aralık ayı enflasyonu ile bu ay kira kontratı yapacak veya yenileyecek olan vatandaşlar bu yeni oran üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Geçtiğimiz aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak belli olmuştu. 2020 yılı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı çıktı. Dolayısıyla 2021 yılında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 olarak belli oldu. Bu yeni artış oranı ile konut kirası geçtiğimiz yılın ücretine yüzde 12.28 zam tutarının ertelenmesi ile belli olacak.

2021 yılı kira zam örneği olarak;

Konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %12,28

Zam tutarı: 245,6 TL olmaktadır.

Zamlı kira tutarı: 2.245,6 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, darbe ihtimalini az gördüğünü..
Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!
Gündem

Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!

Gazeteci Cumali Dalkılıç, Yeni Akit Youtube kanalında Kasım Süleymani'nin ölümü ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu..
Bu kez siyasiler ve seçim sorulmadı! Dikkat çeken anketin bomba sonuçları: Oran yüzde 44'e ulaştı
Gündem

Bu kez siyasiler ve seçim sorulmadı! Dikkat çeken anketin bomba sonuçları: Oran yüzde 44'e ulaştı

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre; yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaşırken, yaptırıp yaptırmay..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay