2021 kaç gün tatil yapacağız? | Yeni yılı gelmesiyle birlikte pek çok kişi tatil programı yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar 2021 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını araştırıyor. Peki, 2021'de kaç gün tatil yapılacak?

2021 kaç gün tatil yapılacak? | Resmi tatiller 2021

Tatil planı yapanlar ya da 2021’de kaç gün yorun maratondan kaçıp dinlenebileceklerini araştıranlar tatil süresini merak ediyor. 2021 yılında dini ve milli bayramlar sebebiyle yapılacak olan tatil süresi şöyle:

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)