  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 2021 kaç gün tatil yapılacak? | Resmi tatiller 2021
Yaşam

2021 kaç gün tatil yapılacak? | Resmi tatiller 2021

2021 resmi tatilleri | Milyonlarca kişi yeni yılda kaç gün tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2021 yılı resmi tatilleri kaç gün? | 2021 tatilleri hangi günlere denk geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:13:00 -
2021 kaç gün tatil yapılacak? | Resmi tatiller 2021

2021 kaç gün tatil yapacağız? | Yeni yılı gelmesiyle birlikte pek çok kişi tatil programı yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar 2021 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını araştırıyor. Peki, 2021'de kaç gün tatil yapılacak?

2021 kaç gün tatil yapılacak? | Resmi tatiller 2021

Tatil planı yapanlar ya da 2021’de kaç gün yorun maratondan kaçıp dinlenebileceklerini araştıranlar tatil süresini merak ediyor. 2021 yılında dini ve milli bayramlar sebebiyle yapılacak olan tatil süresi şöyle:

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyi ki doğdun Eren!
Aktüel

İyi ki doğdun Eren!

Trabzon'da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülb..
Ahmet Celalettin Paşa kimdir?
Tarih

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa kimdir? TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa'nın hayatı izleyici tarafı..
Elektrik ve doğalgaza zam
Gündem

Elektrik ve doğalgaza zam

1 Ocak 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; elektriğe yüzde 6, doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay