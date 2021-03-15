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Ekonomi 2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemeleri ne kadar?
Ekonomi

2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemeleri ne kadar?

6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda 2021 yılı ilave tediye ödemesi gerçekleşecek. İlave tediye ödemelerine dair detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2021 taşeron işçiler ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Peki 2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemeleri ne kadar? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:37:00 -
2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemeleri ne kadar?

Devlete ait şirket, kurum ve belediyelerde taşeron işçi olarak çalışan vatandaşlara verilen ek ödemelere tediye ödemeleri denilir. Tediye ödemeleri sene içerisinde 2 defa ödenir. Fakat maden işçileri tediye ödemelerini tek sefer halinde alabiliyorlar. Peki 2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemeleri ne kadar?

Kamuda çalışan taşeron işçilere her yıl 2 defa yatırılan ilave tediye ödemeleri bu sene ilk yarısı 29.01.2021 tarihinde yatırıldı. Tediye ödemelerinin ikinci yarısı ise 11.05.2021 tarihinde yatırılacak. Maden işçileri ise ödemelerini 24.12.2021 tarihinde toplu şekilde alabilecekler.

İlave tediye ödemeleri ne kadar?

Taşeron işçilere yapılan tediye ödemeleri, günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama ile yatırılır. Asgari ücretle çalışan bir işçinin kesintiler haricindeki tediye ödemesi net olarak 3646 TL olarak bilinmektedir.

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