2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belli oldu. Asgari ücret son günlerde vatandaşların en çok takip ettiği konulardan. Asgari ücretin yeni yıldaki zam oranı belli olmasının ardından birçok kurum ve kuruluş da yeni yıldaki asgari ücret rakamını netleştirdi. 2021 Gümrük müşavirliği asgari ücret rakamı da netleşmiş oldu. Peki, 2021 Gümrük müşavirliği ne kadar?