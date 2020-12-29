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Ekonomi 2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri
Ekonomi

2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri

2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belli oldu. Asgari ücret son günlerde vatandaşların en çok takip ettiği konulardan. Asgari ücretin yeni yıldaki zam oranı belli olmasının ardından birçok kurum ve kuruluş da yeni yıldaki asgari ücret rakamını netleştirdi. 2021 Gümrük müşavirliği asgari ücret rakamı da netleşmiş oldu. Peki, 2021 Gümrük müşavirliği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:19:00 -
2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri

2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri ne kadar oldu? Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

2021 Gümrük müşavirliği asgari ücretleri

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1202 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.

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