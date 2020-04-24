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Spor

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bir yıl ertelendi

2020-04-24 15:15:22 -
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bir yıl ertelendi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini açıkladı.

FIVB tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasının Haziran 2022'ye ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, ev sahipliği konusunda değişiklik olmayacağı ve turnuvanın Roma'da gerçekleştirileceği belirtildi.


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