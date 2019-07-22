2021 FIBA Elemeleri son dakika 12 Dev Adam'ın rakipleri kim oldu? Basketbol meraklılarının beklediği 2021 FIBA Elemeleri kura sonuçları açıkladı. 2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.

Basketbol meraklılarının beklediği 2021 FIBA Elemeleri kura sonuçları açıkladı. 2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek. Çin’de yapılacak olan 2019 FIBA Dünya Kupası A Milli Erkek Basketbol Takımı D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek. 2019 FIBA Dünya Kupası 31 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

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