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Sağlık 2021 Engelli raporu nasıl hesaplanır? Hangi hastalığa yüzde kaç engelli raporu verilir?
Sağlık

2021 Engelli raporu nasıl hesaplanır? Hangi hastalığa yüzde kaç engelli raporu verilir?

Doğuştan ya da sonradan gelen bir engel nedeniyle engelli raporu alan vatandaşlara, bazı durumlarda çeşitli imkanlar tanınmaktadır. Bu imkanlardan faydalanabilmek için engel durumunun hastane raporlarıyla belgelenmesi gerekir. Peki, engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? Hangi hastalığa yüzde kaç engelli raporu verilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:56:00 -
2021 Engelli raporu nasıl hesaplanır? Hangi hastalığa yüzde kaç engelli raporu verilir?

Engelli olan bir birey engelli raporu alabilmek için Sağlık Kurumu'na gitmesi gerekmektedir. Kişiye ilk önce IQ seviyesinin ölçülmesi için test yapılır. Engelli kişinin test sonucu 20-34 arasında ise kişinin engellilik oranı %90'dır.

Sürekli engelli raporu iptal olur mu?

Engelli kişilerin aldıkları sürekli engelli raporu iptal edilemez. Çünkü bu rapor sürekli rapor olduğu için bir süreye dahil değildir. Bundan dolayı da sürekli engelli raporunda iptal durumu söz konusu değildir.

Engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır?

Kişinin engel durumu terör, kaza veya da yaralanma sonucu olduysa engelli rapor oranları Balthazard yolu ile hesaplanır.

-Görme engeli: %50 İşitme engeli: %25 olsun.

- En büyük engel oranı görme olduğundan dolayı ilk aşamada baz alacağımız rakam yüzde 50 olacaktır. %100 – %50 = %50

- Elde edilen sonucun ikinci engel oranı ile çarpılması gerektiği için = 50 * 25 = 1250

- Sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 1250/100 = 12,5

- Çıkan sonucu en yüksek engel oranının yeniden eklenmesi gerektiği için 50 + 12,5 = 62,5

- Şayet bu kişi 60 yaşın üzerinde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı yüzde 72,5 olacaktır.

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