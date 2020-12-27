2021 emekli maaşları ne kadar? Memur emekli zam oranı ne kadar?

Ocak ayından itibaren milyonlarca emekli binlerce memur yine milyonlarca asgari ücretli maaşlarına zam alacak. Tüm emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise fark almalarına sebep oluyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun Ocak zamları belli olmaya başladı. Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

Memur ne kadar zam alacak?

5 aylık enflasyonun 7,02 olarak açıklanmasının ardından 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu zam oranlarını netleştirecek. Peki bu 6 aylık enflasyon kaç olacak ve memur ve emeklilerin zamları ne olacak? Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor. 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.

Emekli ne kadar zam alacak?

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan ne kadar maaş alacak?

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 374 liraya yükselecek. 2 bin lira olan maaş 2 bin 127, 3 bin lira olan maaş 3 bin 190, 4 bin lira olan maaş 4 bin 254, 5 bin lira olan maaş 5 bin 317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.

Maaşlara zam ne kadar?

EMEKLİYE EN AZ 1.999 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 999 ya da 2 bin 6, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 367 veya 2 bin 374 lira olacak. Memur emeklilerinde taban aylık ise 2 bin 955 ya da 2 bin 964 liraya çıkacak.

MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak. Aile yardımı da artacak.

YAŞLIYA 749 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 747,07 ya da 749,56 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 598-897 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 596,36 veya 598,35 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 894,54 ya da 897,52 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.

DOKTORA 2.766 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 757 ya da 2 bin 766 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 108 veya 2 bin 115 liraya çıkacak.